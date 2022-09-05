أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية تصرف المُستفيد من الضمان الاجتماعي المطور في حال نقص المبلغ الشهري المُستحق له.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إن مبلغ الاستحقاق يُحتسب للمُستفيد شهرياً بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المُستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وأشارت الموارد البشرية، إلى أنه في حال تبين للمُستفيد وجود نقص أو زيادة بالمعاش فيحق له تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة أن يكون رقم الضمان الاجتماعي المطور الخاص بالجوال مطابقًا للرقم المسجل بحساب المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية، وهذا لعدم مواجهة أي مشكلة تتعلق بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية.

رقم الضمان الاجتماعي:

وقال حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة على موقع تويتر: إنه لابد أن يكون رقم الجوال المسجل في منصة الدعم مطابقًا للرقم المسجل على حساب المستفيد في أبشر، وذلك ردًّا على استفسار مواطن لديه مشكلة عند الدخول لحسابه في الضمان الاجتماعي، حيث يطلب منه تحديث رقم الجوال وعند إدخال رقم الجوال والضغط على تحديث يظهر أن رقمه عند مستخدم آخر.

إعادة التسجيل:

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد شددت على المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور ضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد.

وقالت: إنه على المستفيد في هذه الحالة، إعادة التسجيل من جديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، إضافةً إلى تعبئة الملف الموحد لجميع أفراد الأسرة في نفس المسكن مع المستفيد الحالي.

ولفتت إلى أن عملية إعادة التسجيل في النظام الجديد متاح خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ الإطلاق.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: