أعلنت شركة كيمائيات الميثانول، سداد القروض البالغة قيمتها 400 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء والتي حصلت عليها في 13 يوليو الماضي، مما سيساهم في خفض التكاليف المالية، حيث أنه قد تم الحصول على التمويل المذكور بتكلفة وشروط تنافسية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على الشركة خلال الأعوام القادمة نتيجةً لانخفاض التكاليف المالية بشكل كبير مقارنةً مع القروض السابقة.

مؤشرات الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 140.68 نقطة ليقفل عند مستوى 12,142.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 382 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات: رتال، وعناية، ومجموعة تداول، وسبكيم العالمية، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسمنت الجوف، وأسمنت العربية، ولازوردي، وأنعام القابضة، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.94% و6.31%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.