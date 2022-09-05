يمر النادي الأهلي بعد قدوم إدارة وليد معاذ بعدة تغييرات وإصلاحات على المستويين الإداري والفني من أجل تحسين نتائج الفريق الكروي الأول بالمرحلة المقبلة بعد استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارته.

وكانت جماهير الراقي اعترضت على تعاقد النادي وقت وجود ماجد النفيعي مع التونسي يوسف العبدلي والكاميروني فرانك كوم، حيث أكدت فئات عريضة منهم أن اللاعبين يملآن خانة اللاعب المحترف دون تقديم أي إضافة فنية للفريق الأول.

فرانك كوم والعبدلي في طريقهما لمغادرة الأهلي

الآن وبعد رحيل إدارة ماجد النفيعي، وقدوم إدارة وليد معاذ قد تتواصل الأخيرة مع كوم والعبدلي من أجل فسخ العقد بينهما وبين النادي لضم صفقات بديلة بالمرحلة المقبلة.

الراقي يسعى لتعويض صفوفه بصفقات قوية، خاصة بعد رحيل كل من ” السوري عمر السومة، البرازيلي كارلوس إدواردو، عبدالرحمن غريب، المدافع البرازيلي دانكلير، عبدالله حسون، حسين المقهوي “.

وكان الراقي أجرى العديد من التغييرات الإدارية بعد استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارته، حيث قام مجلس إدارة وليد معاذ بتعيين فيصل زيد متحدثًا رسميًا باسم النادي وتعيين يوسف عنبرًا مدربًا مؤقتًا للفريق الكروي الأول وتم التعاقد مع مكتب جيان باولو مونتينيري لتقديم الاستشارات القانونية في القضايا الرياضية.

بالإضافة لانضمام كامل الموسى للجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد رحيله عن منصبه في غرفة فض المنازعات، وتعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بالنادي خلفًا لـ موسى المحياني.