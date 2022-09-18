نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تحقيق الفوز في أول 4 جولات متتالية في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه.

ويقدم أزرق الرياض تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز مستوى فنيًا جيدًا حيث حقق معه 16 فوزًا في دوري المحترفين مقابل الخسارة مرة واحدة فقط.

وفي ولاية دياز الأولى مع الأزرق، فاز 3 مرات وتعادل في لقاء في موسم 2017/2018.

وكذلك في أول 4 جولات في دوري 2021/2022 فاز الأزرق على الطائي وفاز على التعاون وتعادل مع الباطن وتعادل مع الفيحاء ولم يحقق الفوز في أول 4 جولات متتالية تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم وقتها.

مدرب الهلال ينتقد لاعبيه

وفي وقت سابق، وجه المدرب الأرجنتيني رامون دياز نقدًا شديدًا للاعبي الهلال، رغم الفوز على الوحدة بنتيجة 3/ 0 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث دياز بعد مواجهة الوحدة قائلًا: “بعض اللاعبين لم يتخذوا القرارات المناسبة في الشوط الأول مما تسبب بعدم ظهورنا بالشكل المطلوب، ولكن في الشوط الثاني تحسن الأمر”.

وتابع: “قمنا بتحليل طريقة لعب فريق الوحدة، هو من الفرق الصعبة لأنهم يتكتلون دفاعيًّا بصورة جيدة”.

ووجه دياز رسالة إلى النصر والاتحاد والشباب قائلًا: “حتى الآن لم يظهر الفريق بصورته الحقيقية، لكنني سعيد بتحقيق العلامة الكاملة قبل فترة التوقف”.