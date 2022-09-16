حسم التعادل الإيجابي مباراة أبها والفيحاء بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة أبها ضد الفيحاء:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم زعيم الجنوب بالهدف الأول عبر اللاعب صالح العمري بالدقيقة الـ66.

وواصل الفيحاء محاولاته لإحراز هدف التعادل، لينجح اللاعب أنطوني نواكايمي في إدراك التعادل لفريق الفيحاء بالدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد زعيم الجنوب بعد الفوز 4 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد الفيحاء نقطتين في المركز الـ13.