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لا فرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا

2022-09-30 الساعة 4:57
لا فرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا
المواطن - الرياض

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أكد استشاري الأمراض المعدية سعيد دلقم أن الإنفلونزا الموسمية تستمر من 3 إلى 10 أيام ولا فرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا. ولفت إلى أن الحرارة والرشح وما شابه متشابه بين الاثنين، مع الاحتقان في الحلق ولا يمكن معرفة المسبب إلا من خلال أخذ مسحة.

لقاح الإنفلونزا: 

وكانت وزارة الصحة قد قالت إنه يمكن البدء بإعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال، البالغين من عمر 6 أشهر فأكثر.
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