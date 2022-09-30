لا فرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. سعيد دلقم:



الإنفلونزا الموسمية تستمر من 3 إلى 10 أيام ولا فرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/FEOv52fIqM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2022

لقاح الإنفلونزا:

أكد استشاري الأمراض المعدية سعيد دلقم أن الإنفلونزا الموسمية تستمر من 3 إلى 10 أيام ولا فرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا.ولفت إلى أن الحرارة والرشح وما شابه متشابه بين الاثنين، مع الاحتقان في الحلق ولا يمكن معرفة المسبب إلا من خلال أخذ مسحة.وكانت وزارة الصحة قد قالت إنه يمكن البدء بإعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال، البالغين من عمر 6 أشهر فأكثر.