لا فرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا

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ولفت إلى أن الحرارة والرشح وما شابه متشابه بين الاثنين، مع الاحتقان في الحلق ولا يمكن معرفة المسبب إلا من خلال أخذ مسحة.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. سعيد دلقم:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2022
الإنفلونزا الموسمية تستمر من 3 إلى 10 أيام ولا فرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/FEOv52fIqM