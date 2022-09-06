في موقف مفاجئ واحترافي تعرضت مذيعة الأخبار جولي تشين، لتلعثم ثقيل على الهواء، ثم نظرت للأسفل قليلًا وانتهى البث، ليفاجأ الجمهور بعد ذلك بأنها أصيبت بجلطة دماغية.

وقد تم نقل جولي تشين، التي تعمل في محطة محلية تابعة لـ”إن بي سي” في تولسا، إلى المستشفى، بعد البث.

وعلقت تشين على الواقعة بمنشور على حسابها الرسمي بفيس بوك، قالت خلاله: “الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بالنسبة لي، إلى حد ما، لكن أطبائي يعتقدون أنني أصبت بجلطة دماغية مباشرة على الهواء صباح يوم السبت”.

ورطة كبيرة

وأضافت: “كنت أشعر بالنشاط والحيوية قبل النشرة، ومع ذلك، على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية، بدأت الأمور تحدث. أولا، فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين. بعد ذلك بقليل تخدرت ذراعي”.

وتابعت: “عرفت أنني كنت في ورطة كبيرة عندما لم أستطع تحريك فمي لقراءة الكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقن”.

يذكر أن المذيعة الشابة كانت تقرأ خبرًا عن وكالة ناسا الفضائية إلا أنها تلعثمت، وقالت: “أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح”، ثم سلمت النشرة لزميلة لها.