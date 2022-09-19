وثق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي لحظة اصطدام سيارة إسعاف بأنقاض جسر مشاة تعرض للانهيار، بأحد الطرق السريعة في العاصمة الأردنية “عمان”.

ويوضح المقطع المتداول، تهشم الجزء الأمامي من سيارة إسعاف كانت تسير بسرعة كبيرة أثناء سيرها على الطريق.

انهيار جسر للمشاة

وشهدت إحدى الطرق السريعة بالعاصمة الأردنية عمان انهيار جسر للمشاة، باتجاه مطار عمان الدولي- وفقاً لوكالة عمون الأردنية -.

وتسببت شاحنة في انهيار الجسر، ما أدى إلى إغلاق طريق المطار بالاتجاهين، وأدى انهيار الجسر إلى توجه قوات الأمن وسيارات الإسعاف نحو موقع الانهيار، كما جرى تحويل حركة السير إلى طريق بديل.