وثق مقطع فيديو لحظة تعثر الإعلامية الكويتية نهى نبيل أثناء تقديم الحلقة الأولى من برنامج شاعر الراية.

وأظهر الفيديو الإعلامية الكويتية لحظة صعودها المسرح، حيث تعثرت في ثوبها وكادت تسقط على الأرض إلا أنها تماسكت وتداركت الموقف على الفور.

من هي نهى نبيل؟

إعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية ولدت في 11 نوفمبر 1983، وهي الشقيقة الكبرى للمذيعة نوف نبيل.

درست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005، التحقت بالعمل الإعلامي مُنذ عام 1992 كمُقدمة لبرامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت حيث كان عمرها لا يتجاوز تسع سنوات، رشحت للفوز بلقب أفضل مُقدمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة عام 2000 وهي لم تتجاوز بعد عامها السابع عشر وتعتبر من أهم الشخصيات في مجال التواصل الاجتماعي وأكثرها تأثيرًا في الكويت.