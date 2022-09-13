وثق مقطع فيديو لحظة خروج فتاة من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، حيث خرجت بصحة جيدة.

"بصحة جيدة".. لحظة خروج فتاة من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة الأردنية #عمان وتواصل عمليات البحث عن آخرين#الأردن#الحدث pic.twitter.com/kB4YcGFtMF — ا لـحـدث (@AlHadath) September 13, 2022

وكان المبنى المكون من 4 طوابق انهار عصر اليوم، ولم يتم الكشف عن سبب الانهيار حتى الآن.

وبحسب وكالة أنباء بترا قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة.

وأضاف أنه جرى إخلاء 5 إصابات لغاية الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث.