لحظة ضبط 99 مخالفًا لنظام البيئة

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وقد أسفرت العمليات عن ضبط 99 شخصًا خالفوا نظام البيئة خلال أسبوع واحد في عدد من المناطق وتنوعت المخالفات ما بين الرعي في غير الأماكن المصرح بها أو نهل الرمال وتجريف التربة أو نقل الحطب المحلي المحظورة نقله.
خلال أسبوع.. ضبط (99) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 25, 2022
@SFES_KSA@GDM_MOI #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/nnA1KzPGev