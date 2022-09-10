أظهر مقطع فيديو متداول لحظة غدر من عامل هشم رأس زميله في مستودع لأسطوانات الغاز، في لحظة غفلة من الأخير.

وظهر الشاب منشغلًا في مباشرة عمله؛ ليقوم الأخير بضربه بأنبوبة الغاز، أفقدته الوعي، ثم هم بأخرى لتهشيم رأسه بها.

واستغرقت الجريمة 35 ثانية فقط، قام خلالها رافائيل 20 عامًا، بتوجيه 3 ضربات لزميله في العمل أبراهام لوكانا 45 عامًا.

واكتشفت مالكة المستودع الجريمة بعد 3 ساعات من وقوعها؛ عندما عثرت على الضحية ميتًا، فأبلغت الشرطة على الفور، وقامت بدورها بإلقاء القبض على القاتل.