أعلنت شركة لدن للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين من 01 / 01 / 2022م وحتى 30 / 06 / 2022م.

توزيع أرباح:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، أوصى مجلس إدارة لدن للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 30 هللة / سهم عن الفترة من 01 / 01 / 2022م وحتى 30 / 06 / 2022 بإجمالي مبلغ موزع 15 مليون ريال وعدد أسهم مستحقة للأرباح 50 مليوناً.

ولفتت الشركة إلى أن حصة السهم من التوزيع 0.30 هللة لكل سهم أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية فهي 3%، وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

موعد الجمعية العامة:

ولفتت لدن للاستثمار إلى أنه سيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.