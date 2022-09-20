قال المحامي والمختص في الجرائم المعلوماتية إبراهيم زمزمي: إنه لا يحق لمشاهير السوشيال ميديا تصوير الأشخاص في الأماكن العامة دون إذن.

تجنب الأماكن العامة:

وأوضح زمزمي، خلال حواره إلى برنامج نشرة النهار المذاع على الإخبارية، أن المشاهير عليهم أن يتجنبوا عند التصوير في الأماكن العامة أخذ صور لأناس آخرين ونشر المقطع؛ لأن كل إنسان ظهر في الفيديو أو الصورة يستطيع مقاضاة المشهور لأنه لم يحصل على إذنه حتى ولو كانت صورة عادية.

النيابة تحذر:

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن كل من قام بالمساس بالحياة الخاصة يعد مرتكبًا لجريمة معلوماتية، سواء كان ذلك باستخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وتكون العقوبة السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.