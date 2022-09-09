هطلت أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في صمد وأحد المسارحة بمنطقة جازان اليوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط الأمطار اليوم وجريان السيول في المنطقة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

أمطار رعدية على جازان:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات، ” الحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي، وفيفا وأبو عريش وأحد المسارح والطوال وصبيا وصامطة وضمد وهروب وفرسان والدرب وبيش ومركز الفطيحة”.