وصل موكب نعش الملكة إليزابيث الثانية، اليوم، إلى قصر هوليرود في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، لتكتمل بذلك المرحلة الأولى من مراسم جنازتها.

فيديو | وصول جثمان الملكة إليزابيث إلى قصر هوليرود في إدنبرة#الإخبارية pic.twitter.com/7t0td5XFno — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2022

نقل الجثمان:

وكان جثمان الملكة قد نقل من قلعة بالمورال إلى قصر هوليرود المقر الرسمي للملكة في إسكتلندا في موكب من سبع سيارات.

وقطع موكب جثمان الملكة 180 ميلًا، عبر شوارع اصطف على جانبيها البريطانيون من جميع أرجاء البلاد لإلقاء نظرة الوداع.