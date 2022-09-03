أظهرت مقاطع فيديو رصدتها “المواطن” على موقع تويتر، اليوم السبت، الأمطار التي هطلت على بعض مناطق مكة المكرمة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

الطقس في سبتمبر:

وكان خبير الفلك والمناخ خالد الزعاق قال في وقت سابق إن شهر سبتمبر هو الشهر التاسع من شهور السنة الميلادية، وأحد الأربعة شهور التي تتكون من 30 يومًا وهم أبريل ويونيو وسبتمبر ونوفمبر.

وأشار إلى أن سبتمبر كلمة مأخوذة من اللفظة اللاتينية “سبتم” والتي تعني الشهر السابع من شهور السنة الرومانية، لافتًا إلى أنه سمي بالتقويم الغريغوري ويسمى بالعراق وبلاد الشام بشهر أيلول وهو آخر شهور الصيف.

وأكد أن شهر سبتمبر يُرى فيه سهيل بالأبصار، وفي منتصفه موسم مصفري وسُمي بذلك لأن الألسنة تصفر من كثرة الأمراض، وفي نهايته تكثر الرطوبة وتمر السحب الماطرة.