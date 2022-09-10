تُوج نادي الهلال بلقب كأس سوبر لوسيل بعد الفوز على نادي الزمالك المصري بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وكان أزرق الرياض تُوج باللقب في حضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وفهد بن نافل رئيس النادي العاصمي.

ملخص مباراة الهلال ضد الزمالك:

يذكر أن أزرق الرياض كان تقدم بهدف عبر النيجيري إيغالو ثم تعادل المصري أحمد سيد زيزو للزمالك.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها أزرق الرياض لمصلحته بنتيجة 4/ 1.

وكان سلمان الفرج قائد أزرق الرياض منح شارة القيادة للحارس عبدالله المعيوف من أجل قيام الأخير برفع كأس سوبر لوسيل.

الهلال سيواجه فريق الوحدة بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم الجمعة المقبلة.