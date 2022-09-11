نشرت الإدارة العامة للمرور، مقطع فيديو يظهر الجهود المبذولة داخل مدرسة تعليم القيادة بالنوارية بمكة المكرمة.

العمل متواصل لتطوير مدارس تعليم القيادة في كافة مناطق المملكة.

لقطات من مدرسة تعليم القيادة بالعاصمة المقدسة (النوارية). متمنين لكم دوام السلامة ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/NvRsF125u2 — المرور السعودي (@eMoroor) September 11, 2022

جهود مدارس تعليم القيادة

وأكدت إدارة المرور أن الجهات المعنية بالإدارة العامة للمرور تواصل جهودها من أجل تطوير مدارس تعليم القيادة في جميع مناطق المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو، العمل المكثف بمدرسة تعليم القيادة بالنوارية، والتنظيم والإدارة في الأماكن المخصصة للتعليم.

حجز موعد مدرسة تعليم القيادة

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز موعد مدرسة تعليم القيادة، الدخول على منصة أبشر، والقيام بعدة خطوات هي:

1- الدخول لمنصة أبشر.

2- الضغط على أيقونة المواعيد.

3- اختيار المرور.

4- الضغط على الانتقال للمواعيد.

5- اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.