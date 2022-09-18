نشرت الإدارة العامة للمرور مقطع فيديو يظهر الخدمات المقدمة بمدرسة تعليم القيادة بمحافظة بيشة بمنطقة عسير.

العمل متواصل لتطوير مدارس تعليم القيادة في كافة مناطق المملكة.

لقطات من مدرسة تعليم القيادة بمنطقة عسير (محافظة بيشة). متمنين لكم دوام السلامة ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/tzzmdll2aO — المرور السعودي (@eMoroor) September 18, 2022

جهود مدارس تعليم القيادة

وأكدت إدارة المرور أن الجهات المعنية بالإدارة العامة للمرور تواصل جهودها من أجل تطوير مدارس تعليم القيادة في جميع مناطق المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو الجهود المبذولة في مدرسة تعليم القيادة بمحافظة بيشة بعسير، والخدمات المقدمة للمستفيدين.

حجز موعد مدرسة تعليم القيادة

وتقدم مدارس تعليم القيادة في المملكة خدمات مميزة للمواطنين، حيث يمكن للراغبين في حجز موعد مدرسة تعليم القيادة الدخول على منصة أبشر، والقيام بعدة خطوات هي:

1- الدخول لمنصة أبشر.

2- الضغط على أيقونة المواعيد.

3- اختيار المرور.

4- الضغط على الانتقال للمواعيد.

5- اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.