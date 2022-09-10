أشادت جموع عريضة من جماهير نادي الهلال بتصرف سلمان الفرج قائد الفريق مع الحارس عبدالله المعيوف أثناء التتويج بلقب كأس سوبر لوسيل.

وكان أزرق الرياض فاز بلقب كأس سوبر لوسيل بركلات الترجيح على حساب نادي الزمالك المصري.

لفتة طيبة من سلمان الفرج:

والتقطت عدسات الكاميرا فيديو لـ الفرج وهو يخلع شارة القيادة ويمنحها لـ المعيوف لكي يعطي الفرصة له لرفع لقب سوبر لوسيل.

وتألق المعيوف في المباراة وفي ركلات الترجيح ليمنح الهلال أول ألقابه في سوبر لوسيل.

يذكر أن الفرج كان أعرب عن سعادته بفوز الهلال بلقب كأس سوبر لوسيل، مضيفًا أن أزرق الرياض استحق التتويج باللقب.