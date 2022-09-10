أشادت جموع عريضة من جماهير نادي الهلال بتصرف سلمان الفرج قائد الفريق مع الحارس عبدالله المعيوف أثناء التتويج بلقب كأس سوبر لوسيل.
فيديو | تتويج #الهلال بكأس سوبر لوسيل 2022 #الهلال_الزمالك#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/d9A4GQhoz8
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) September 9, 2022
وكان أزرق الرياض فاز بلقب كأس سوبر لوسيل بركلات الترجيح على حساب نادي الزمالك المصري.
لفتة طيبة من سلمان الفرج:
والتقطت عدسات الكاميرا فيديو لـ الفرج وهو يخلع شارة القيادة ويمنحها لـ المعيوف لكي يعطي الفرصة له لرفع لقب سوبر لوسيل.
وتألق المعيوف في المباراة وفي ركلات الترجيح ليمنح الهلال أول ألقابه في سوبر لوسيل.
يذكر أن الفرج كان أعرب عن سعادته بفوز الهلال بلقب كأس سوبر لوسيل، مضيفًا أن أزرق الرياض استحق التتويج باللقب.
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