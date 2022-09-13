ظهر الأمير أندور في مراسم تشييع والدته مرتديًا ملابسه المدنية، في الوقت الذي ارتدى فيه أبناء الملكة إليزابيث كامل زيهم العسكري؛ ما أثار العديد من التساؤلات حول السبب في هذا الأمر.

تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية:

وفي مطلع العام الجاري 2022، أعلن قصر باكنغهام تجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية، الأمير أندرو، من جميع الرتب العسكرية والرعاية الملكية؛ نظرًا لاتهامه في قضية اغتصاب.

وأوضح القصر في بيان أن الأمير جُرد أيضًا من صفته الملكية، ولن يتم الإشارة إليه بـ “صاحب السمو الملكي” حتى الآن، وسيدافع عن نفسه في قضية الاعتداء الجنسي بصفته مواطنًا عاديًّا.

اتهامات التحرش والاغتصاب:

وتم اتهام الأمير البالغ من العمر 61 عامًا في العديد من قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء على القاصرات. وكان من أبرز الشخصيات ذات الصلة برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، الذي وجه إليه القضاء الأمريكي عام 2019 اتهامات باستغلال عشرات النساء والفتيات جنسيًّا لصالح مسؤولين كبار.

وأثناء تشييع الملكة إليزابيث هاجم أحد الشباب الأمير واصفًا إياه بأنه “رجل عجوز مريض” في إشارة إلى تورطه في جرائم جنسية.

وعقب ذلك، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت الشاب الذي صرخ ضد الأمير، بينما كان المشيعون لنعش الملكة إليزابيث يهتفون “حفظ الله الملك”. ووجهت شرطة أسكتلندا للشاب الذي يبلغ 22 عامًا تهمة “انتهاك السلام”.