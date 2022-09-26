لوكاكو يرفض العودة لـ تشيلسي

الإعارة تُفيد لوكاكو

يرفض اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو العودة لصفوف تشيلسي الإنجليزي مفضلًا استكمال مسيرته مع نادي إنتر ميلان الإيطالي بالفترة المقبلة. وكان النجم البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية انضم لصفوف الإنتر بصيف العام الحالي على سبيل الإعارة من تشيلسي. وذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن نادي إنتر ميلان يريد تمديد إعارة اللاعب البلجيكي لموسم آخر بدلًا من عودته للفريق اللندني.والإعارة ستفيد لوكاكو وإنتر ميلان، حيث سيُكمل اللاعب البلجيكي مسيرته مع الإنتر ويضمن اللعب لفترة طويلة، كذلك لن يدفع الإنتر أي أموال لضمه من تشيلسي.وربما يرفض تشيلسي طلب إنتر ميلان، خاصة أن إدارة الفريق الإنجليزي ترغب في إعادة اللاعب البلجيكي ليستفيد منه المدرب الإنجليزي جراهام بوتر بعد نهاية الموسم الحالي. يذكر أن إدارة تشيلسي كانت أقالت المدرب الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق بعد الخسارة من دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.