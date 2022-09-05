نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجامايكي لويس غرابان، في فض اشتباك التعادل السلبي، وتسجيل الهدف الأول في شباك الخلود.

لويس غرابان يهز الشباك:

ويلعب الأهلي ضد الخلود الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقوة، وحصل على ركلة جزاء سددها لويس غرابان بنجاح عند الدقيقة 51، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير التي أشعلت مدرجات ملعب الجوهرة.

ووقعت إدارة النادي الأهلي مؤخرًا عقدًا احترافيًّا مع المهاجم لويس غرابان، لمدة عام واحد، مع أفضلية التجديد لموسم رياضي آخر، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري يلو:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطة واحدة، من التعادل ضد القيصومة، والخسارة أمام الأخدود.