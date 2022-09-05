فازت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية بزعامة حزب المحافظين، وذلك بعد إعلان الحزب اليوم الاثنين نتائج انتخاباته الداخلية لتصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد خلفًا لبوريس جونسون الذي استقال قبل حوالي شهرين.

مسيرة ليز تراس

وشغلت تراس منصب عضو في حزب المحافظين، منذ عدة سنوات كما شغلت مناصب وزارية مختلفة في عهد رؤساء الوزراء ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون.

وتفوقت تراس على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك الذي كان ينافسها بشراسة على زعامة حزب المحافظين.

والمعروف أن تراس أمضت طفولتها شمالي إنكلترا ودرست في مدرسة حكومية في ليدز، وهي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتُهما يسارية، التحقت تراس بكلية ميرتون أكسفورد، حيث كانت رئيسة حزب الديمقراطيين الليبراليين بجامعة أكسفورد.

معارضة بركسيت

تتميز ليز تراس، بالتقلب السياسي حيث كانت تنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي ثم انتقلت لحزب المحافظين عام 1996 لتتولى عبر السنوات مناصب وزارية في حكومات متعددة.

وقد عارضت بركسيت بشدة لتعود وتؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.