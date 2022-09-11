كشف خبراء صحيون، عن نصائح عدة تساعد الرجال على تجنب تساقط شعرهم.

ونقلت “روسيا اليوم” أن الخبراء قالوا: إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والحديد مع تجنب الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالشعر، يمكن أن يساعد الرجال على تجنب تساقط الشعر.

تناول الأطعمة المفيدة:

وتفصيليًّا: حثت الدكتورة سوزان ماسيك، أخصائية الأمراض الجلدية في جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، الرجال على التصرف بمجرد أن يبدأ خط شعرهم في الانحسار عن طريق التحول إلى تناول المزيد من الأطعمة مثل البيض ولحم البقر والحمص وبذور اليقطين والفاصوليا السوداء.

وأضافت ماسيك أن البروتين الإضافي يساعد على نمو بصيلات الشعر، بينما يزيد الحديد المضاف من كمية الأكسجين التي يمكن أن تنقلها خلايا الدم الحمراء إلى الخلايا.

عدم استخدام الشامبو:

فيما حذر خبراء آخرون سابقًا من استخدام الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات- التي تستخدم في جميع أنواع الشامبو تقريبًا وتؤدي إلى ظهور الرغوة البيضاء- الفورمالديهايد- وهو عامل تنظيف يقتل البكتيريا.

وأكد الخبراء أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالشعر وتهيج فروة الرأس ما يزيد من تساقط الشعر، على الرغم من أن الدراسات لم تؤكد ذلك بعد.

اتباع نظام غذائي:

وكشفت ماسيك عن نصائحها لمحاربة تساقط الشعر والصلع النمطي، مؤكدة أنه يمكن إبطاء ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والحديد، ما سيحافظ على الشعر “صحيًّا” و”قويًّا”.

وذكرت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية على الإنترنت أيضًا أنه يجب على الأشخاص “تناول الطعام الصحي” والتأكد من حصولهم على ما يكفي من الحديد والبروتين لتجنب تساقط الشعر.

وأضافت الأكاديمية أن من خضعوا لتحاليل الدم يظهر لديهم نقص في الحديد ويجب أن يأخذوا المكملات.

كما نصحت الخبيرة الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر، بتجنب تصفيف شعرهم؛ لأن هذا يسحب البصيلات الضعيفة.