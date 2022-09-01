حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/ 2023.

الشوط الأول بدأ بشكل هادئ من قبل الفريقين، مع وجود محاولات طفيفة من نيوكاسل لإحراز الهدف الأول.

ونجح السويدي ألكسندر إسحاق في إحراز الهدف الأول لنيوكاسل بعد خطأ دفاعي من الريدز بالدقيقة الـ38.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نيوكاسل على فريق الريدز بهدف دون مقابل.

ليفربول يخطف فوزًا ثمينًا:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر فريق ليفربول عن أنيابه هجوميًّا ليُحرز الهدف الأول عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو بالدقيقة الـ62 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.

وأثناء التعادل، تمكن البرتغالي فابيو كارفايو من خطف هدف الفوز لـ الريدز من تصويبة مفاجئة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الـ96، ليُحقق فريق المدرب الألماني يورجن كلوب 3 نقاط غالية ويصل للنقطة الثامنة.