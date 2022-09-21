استعرض المؤتمر الدوري الثاني للقطاع الرياضي الذي أُقيم، اليوم الأربعاء، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، مراحل تطوير المنشآت الرياضية خلال الفترة الماضية.

المؤتمر الدوري

وانطلق المؤتمر الدوري الثاني، بكلمة من مساعد وزير الرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، حيث أشاد بالتطور الكبير بالقطاع الرياضي في ظل الدعم غير المحدود من القيادة، حتى أصبحت السعودية هي واجهة دائمة للأحداث العالمية الكبرى.

المنشآت الرياضية

وتحدث وكيل المنشآت الرياضية، المهندس ثامر باسنبل في المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة قائلًا: “لدينا مساران في تطوير منشآت الأندية، بدأنا في المرحلة الأولى مع 9 أندية”.

وتابع: “بدأنا العمل على إستادات رياضية في ثلاث أندية هي الشباب والاتفاق والفتح، وستكون ملاعب هذه الأندية بدون مضمار وهي مخصصة لمباريات كرة القدم، وبدأنا العمل على منشآت 9 أندية جديدة وكذلك المركز الرياضي في مدينة الخرج، كما أنهينا منشآت أندية أبها والروضة”.

وأضاف: “سيتم استحداث منشآت رياضية في الأحياء للمساعدة على ممارسة الرياضة، المرحلة الأولى موقعين في الرياض وموقع في جدة وكذلك الدمام، وسيتم إنشاء ملعب شمال مدينة الرياض وتحديدًا خلف جامعة الأميرة نورة، وسعة الملعب ستكون 40 ألف متفرج بتقنيات عالية”.

وواصل حديثه في المؤتمر الدوري الثاني لوزارة الرياضة، قائلًا: “ملعب مرسول بارك هو أحد الملاعب التي نعتمد عليها في الاستضافات التابعة لوزارة الرياضة، وإستاد مدينة الرياض الجديد سيكون جاهزًا لاستضافة المباريات قبل كأس آسيا 2027“.

واستكمل: “مدينة الطائف هي إحدى المدن المستهدفة للتطوير والتهيئة لتكون أحد المواقع المهمة في استضافة المعسكرات والمباريات، كما لدينا مبادرة “تحسين تجربة الحضور” وهي شاملة من شراء التذكرة وحتى الخروج من الملعب، ونتدرج فيها بدأ بتحسين البنية التحتية في بعض المنشآت”.

وبشأن دوري السيدات، علق ثامر باسنبل في المؤتمر الدوري قائلًا: “دوري السيدات أحد أهم الممارسات التي تحدث في كرة القدم لدينا، وستقام المباريات على عدد من ملاعب الأندية والملاعب الرديفة في بعض الإستادات”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نعمل على تقليل فترة إغلاق ملاعب مدينة الرياض للصيانة والتطوير، وندرس مع الأندية حاليًا كافة الحلول المطروحة والخيارات، ونعمل على تطوير إضاءة الملاعب في الدوري السعودي لتكون وفقًا لمعايير فيفا بـ2500 لوكس .. وحاليًا الإضاءة بـ1800 لوكس”.

ترخيص 4 أندية

على الجانب الآخر، تحدث مدير عام التراخيص في وزارة الرياضة، محمد السرحاني خلال المؤتمر الدوري الثاني، قائلًا: “ستدخل 4 أندية خاصة بدأ من الموسم الجديد للمنافسة بعد حصولها على التراخيص وهي أندية الدمام والفضل والشعبة والمخواة”.

وأردف: “سنشاهد العديد من الأندية الخاصة التي مُنحت التراخيص تشاركنا في دورة الألعاب السعودية، ونتواصل باستمرار مع العديد من كبرى الشركات والجامعات، وسنشهد دخول أندية جديدة في القطاع الرياضي الفترة المقبلة”.

وواصل حديثه قائلًا: “استراتيجية دعم الأندية الموجهة للأندية الحكومية، ستشمل الأندية الخاصة كذلك في حال وصولها للدرجات المحددة واستيفاء كافة الشروط، نهدف لزيادة عدد الأنشطة الرياضية في كل مجال، ولدينا تراخيص قادمة لتعزيز هذا الجانب”.

وفي ختام تصريحات محمد السرحاني في المؤتمر الدوري الثاني، قال: “تفاوت الأسعار في المراكز الرياضية يعود لنوعية الخدمات المقدمة من كل مركز رياضي، ووزارة الرياضة لن تضع حدًا أعلى لأسعار الاشتراكات”.