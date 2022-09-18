تعقد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران مؤتمرًا صحافيًّا، مساء الاثنين الموافق 3 أكتوبر، بقاعة فندق جلوريا حول ملتقى الإعلام التوافقي، الذي ينظمه فرع الهيئة بنجران، وذلك بحضور شركاء الهيئة في تنظيم الملتقى الذي من المزمع انعقاده خلال الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر القادم، برعاية كريمة من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ومتابعة نائبه الأمير تركي بن هذلول.

ويتناول المؤتمر تفاصيل الملتقى والبرامج المدرجة ضمن فعالياته المختلفة، كما يشارك في المؤتمر نخبة من الإعلاميين، والمثقفين.

وضع خارطة إعلامية:

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي: إن ملتقى الإعلام التوافقي يمثل فرصة سانحة لوضع خارطة إعلامية تواكب التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في كل المجالات وإنه سوف يجمع طيفًا واسعًا من الإعلاميين السعوديين لتبادل الأفكار والأطروحات حول دور الإعلام في المرحلة القادمة.

وأشار اليامي إلى أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز دور الإعلام وتطوير أدواته لخدمة مشاريع التنمية في نجران والمملكة عمومًا، داعيًا إعلامي المنطقة إلى المساهمة الفاعلة في هذا الحدث الاستثنائي، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم غير المحدود الذي حظي به فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران من جانب الأمير جلوي بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول لتنظيم هذا الملتقى.

حائل ضيف ثقافي:

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى الإعلام التوافقي سوف يستقبل منطقة حائل كضيف ثقافي ضمن فعالياته التي تحتوي على برنامج حافل من الندوات والجلسات الحوارية، بجانب الفعاليات الثقافية، والسياحية، والتراثية، والتشكيلية المصاحبة.