أكد مدير الاحتراف في نادي الوحدة، المهندس فراس مؤذن، أن مباراة اليوم الكبيرة مع الهلال حامل اللقب والذي يلعب على أرضه وبين جمهوره، كانت صعبة من دون أي شك، ولكن رغم قساوة النتيجة إلا أنها ستكون أكبر دافع للفريق لتحقيق المزيد من التحضير بعد فترة التوقف القادمة.

الوحدة يُجهز نفسه خلال فترة التوقف:

وقال في تصريح صحفي له بعد المباراة: إن “الأداء اليوم كان فيه العديد من الجمل التكتيكية خلال الشوط الأول والهجمات المختلفة من هنا وهناك.. ولكن من وجهة نظري عودتنا بعد التوقف ستكون أفضل بكثير بمشيئة الله، إذ إن الفريق بحاجة إلى مزيد من الانسجام في دوري روشن الذي صعد له هذا العام، وأيضًا اكتمال صفوف الفريق بعودة المصابين ليصبح الفريق بكامل جهوزيته للمنافسة”.

كما شدد فراس مؤذن على أهمية تكاتف الجمهور ودعمه والوقوف مع ناديهم فنحن في بداية الدوري حيث لا يزال الطريق طويلًا، مؤكدًا على أن إدارة النادي لا تألو جهدًا في سبيل إرضاء الجمهور الكبير العاشق للوحدة.

يذكر أن فارس مكة سيلاقي في الجولة الخامسة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع نادي الاتفاق، وذلك في الأول من أكتوبر المقبل.