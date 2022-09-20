أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 57.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11503.60 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

حركة الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 126 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: دلة الصحية، وبوبا العربية، ونسيج، ورعاية، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ساب للتكافل، وسلامة، وتهامة، وتشب، والحكير، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.31 % و 4.52%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والأهلي، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 11.70 نقطة ليقفل عند مستوى 20218.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1764 صفقة.