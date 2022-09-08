أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 29.55 نقطة ليقفل عند مستوى 11834.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

كمية الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 126 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرات، وتنمية، والمتحدة للتأمين، والوطنية، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وسلوشنز، والحكير، واللجين، ومعادن، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.32 % و2.57%.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ومعادن، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الاسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 90.32 نقطة ليقفل عند مستوى 20438.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3131 صفقة.