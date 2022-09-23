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لاقت أصداء إيجابية واسعة

ماجد المهندس يحلق مع المطارات بأغنية وطنية

2022-09-23 الساعة 12:42
ماجد المهندس يحلق مع المطارات بأغنية وطنية
المواطن - الرياض

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تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ 92، كشف الفنان ماجد المهندس النقاب عن أغنية جديدة بالتعاون مع مطارات القابضة والشركات التابعة (مطارات الرياض ومطارات جدة ومطارات الدمام ومطارات التجمع الثاني) بعنوان “نفرح راجعين”.

أصداء إيجابية: 

حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر مطلق الجبعاء، وألحان عزيز سليم، وتوزيع أمجد معتز، حيث لاقت الأغنية أصداء إيجابية واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي وحصدت نسب عالية من المشاهدات تجاوزت الخمسة ملايين. وحملت كلمات الأغنية التي كانت بعنوان “نفرح راجعين” الكثير من المعاني السامية والجميلة بالاعتزاز بحب الوطن بأبهى صوره؛ حيث كان نص الأغنية كالتالي:

كلمات الأغنية: 

مهما ابتعدنا عنها.. نمشي وفينا منها رغم المسافة كنها.. تسري مع عرق الوتين ترقى على متن العزوم.. وطموحها عنان النجوم الشامخة في كل يوم.. عشتي يا فخر المسلمين زرنا حضارات وديار.. لكن بقى نفس القرار بكرة بنوصل للمطار.. ونفرح وحنا راجعين للرؤية قائدها الطموح.. اللي على العليا جموح يبني على القمة صروح.. والله وخلقه شاهدين يحيا الملك يحيا العلم.. شامخ على روس القمم يا دارنا تاج الأمم.. عشتِ يا فخر المسلمين يذكر أن الجماهير والأوساط الفنية أشادت بهذا العمل المميز والذي كان مختلفًا عن الكثير من الأعمال الغنائية الخاصة بالأيام الوطنية، خصوصًا وأنه جمع بين الكلمات الوطنية الخالدة وبين الربط بطبيعة عمل شركة مطارات، وأيضًا ساهم أداء ماجد المهندس وجماهيريته بالانتشار الواسع لهذا العمل.
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