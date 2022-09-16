سيتواجد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السابق، في مباراة الراقي ضد أُحد التي انطلقت مساء اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وكان النفيعي استقال من مجلس إدارة النادي بعد الهبوط لدوري يلو والتعثر في أول جولتين في دوري الدرجة الأولى، وتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي مؤقتًا من قبل وزارة الرياضة.

جماهير الأهلي غاضبة من ماجد النفيعي:

وكشف الإعلامي عبدالعزيز القرني عبر “تويتر” أن النفيعي قرر حضور مباراة أُحد لدعم الراقي، متجاهلًا الغضب الجماهيري منه.

ويسعى الراقي للفوز على أُحد وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 8 والصعود للمربع الذهبي في جدول الترتيب، بعد التعادل مع العروبة في الجولة الرابعة.