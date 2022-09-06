أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن متلازمة النفق الرسغي والعمل المكتبي، أصبحت من الحالات الدارجة في هذا العصر بسبب طبيعة الوظائف.

وأضافت: “إن عمل المستشفيات، والأعمال المكتبية المعتمدة بشكل كبير على استخدام أجهزة الحاسوب، والذي يعد من أكبر المسببات لمتلازمة النفق الرسغي”.

نصائح لتخفيف متلازمة النفق الرسغي

وأشارت إلى بعض النصائح لتخفيف وتجنب متلازمة النفق الرسغي، وأهمها:

ـ ضم الأصابع ووضع المفصل في وضع استقامة لمدة 5 ثوانٍ، من 3: 5 مرات.

ـ إحكام قبضة اليد لمدة 5 ثوانٍ من 3:5 مرات.

ـ ضم الأصابع وتوجيه اليد للأمام ، وشد الإبهام للخارج لمدة 5 ثواني، من 3: 5 مرات.