وأوضح حساب المواطن أن الدعم يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، ورد حساب المواطن موضحًا، أن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.

وسبق أن كشف حساب المواطن أن المتقدم يستطيع تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق بعد مرور 5 أيام من تاريخ الاستحقاق عبر بوابة الحساب على الإنترنت.

المدة الزمنية لتحديث البيانات المطلوبة

من ناحية أخرى، كان حساب المواطن، كشف أن تحديث البيانات يتم في حالة عدم الأهلية وإدخال البيانات الصحيحة في مدة أقصاها 90 يومًا.

وأشار البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، بأن تحديث البيانات يتم طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، حيث يتم إرفاق نموذج إقرار ضريبي لآخر 12 شهرًا.