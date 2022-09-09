أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدرب السويسري مارسيل كولر لقيادة الفريق الكروي الأول لمدة موسمين خلفًا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وكشف النادي الأهلي عبر حسابه في “تويتر” عن تعاقده مع كولر وسوف سيصل للقاهرة ومعه 3 مساعدين وهم “مدرب مساعد ومدرب أحمال ومحلل أداء”، بينما سيتم تقديمه لوسائل الإعلام في مصر يوم الاثنين المقبل.

ونجح الأهلي في حسم ملف المدرب بعد أن عانى من رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في منتصف يونيو الماضي إضافة لإقالة المدرب البرتغالي سواريش بسبب سوء النتائج مع الأهلي في نهاية موسم 2021/ 2022.

مسيرة السويسري مارسيل كولر:

وسبق للمدرب مارسيل كولر صاحب الـ61 عامًا تدريب أندية “إف سي كولن الألماني، بوخوم الألماني، منتخب النمسا، بازل السويسري، جراسهوبرز السويسري”.

ويأتي استعانة الأهلي المصري بالمدرسة التدريبية السويسرية للمرة الثانية في آخر 3 أعوام من تعاقده مع المدرب السويسري رينيه فايلر، حيث حقق نتائج إيجابية مع الأهلي قبل أن يرحل بعد توقف النشاط الرياضي في مصر عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا قبل عامين من الآن.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن معسكر الأهلي التحضيري للموسم الجديد في هولندا تم إلغاؤه بسبب صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول إلى هولندا.

وكان الأهلي خسر لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي لمصلحة منافسه التقليدي نادي الزمالك.