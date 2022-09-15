تفوق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يرفض الخسارة:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تقدم فريق بوروسيا دورتموند بالهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام بالدقيقة الـ56.

ثم تمكن اللاعب الإنجليزي جون ستونز من إحراز هدف التعادل لـ مان سيتي من تصويبة قوية بالدقيقة الـ80، ثم نجح النرويجي إيرلينج هالاند في إحراز الهدف الثاني للسيتي بالدقيقة الـ85.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وأصبح رصيد مان سيتي بعد الفوز ست نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 3 نقاط بالمركز الثاني.