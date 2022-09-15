حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا مهمًا على نادي شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان الإنجليزي جادون سانشو المبادر بالتسجيل لليونايتد في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

مانشستر يونايتد يحصد أول 3 نقاط بـ الدوري الأوروبي

وواصل اليونايتد ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة حافظ فريق اليونايتد على تقدمه بهدفين وحاول إضافة الهدف الثالث في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد بثنائية.

وأصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن نادي شيريف تيراسبول، بينما المتصدر هو نادي ريال سوسيداد الإسباني برصيد ست نقاط.