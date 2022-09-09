حقق نادي ريال سوسيداد الإسباني فوزًا مهمًا على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان المدرب الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، دفع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في تشكيلة اليونايتد لأول مرة بالموسم الحالي.

مان يونايتد يسقط بأول اختبار بـ الدوري الأوروبي

ورغم أن المباراة كانت مقامة على ملعب ” أولد ترافورد” معقل اليونايتد لكن الفريق الإنجليزي ظهر بشكل باهت فنيًا خلال الشوط الأول من أحداث اللقاء.

وفي الشوط الثاني نجح فريق ريال سوسيداد في كسر التعادل السلبي بإحراز هدف التقدم عبر اللاعب برايس مينديز بالدقيقة الـ60 بعد لمسة يد من مدافع مانشستر يونايتد، الأرجنتيني مارتينيز.

حاول كل من البرازيلي أنتوني والبرتغالي كريستيانو رونالدو إحراز الهدف الأول لـ اليونايتد ولكن دون جدوى في ظل صلابة دفاعية من لاعبي سوسيداد.

مانشستر يونايتد سيواجه الخميس المقبل، فريق شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، بينما يواجه ريال سوسيداد فريق أومونيا نيقوسيا القبرصي.