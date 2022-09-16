استعرض استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور يوسف الصالح أفضل وقت للتعرض للشمس في مناطق المملكة من أجل الاستفادة من فيتامين د.

أفضل وقت للتعرض للشمس:

وقال خلال لقاء إلى برنامج 120 على قناة الإخبارية إن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس، هو من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، والأنسب هو من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة وفقًا للدراسات الحديثة التي أجريت.

الشرقية استثناء:

وتابع الصالح أن هذا الوقت مناسب بجميع مناطق المملكة، ما عدا المنطقة الشرقية، لأسباب غير واضحة، لربما وجود عوالق ترابية تحول دون الاستفادة القصوى من أشعة الشمس.