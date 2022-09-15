كشف خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، العلاقة بين تدريب الخيل وانخفاض درجات الحرارة، حيث يستدل المواطنون على الهبوط التدريجي في درجات الحرارة عندما يجدونها طليقة في الاسطبل.

ما العلاقة بين انخفاض درجات الحرارة وتدريب الخيل؟

التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق #السعودية #نشرة_الرابعة @dralzaaq pic.twitter.com/UiQJT2p5be — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 14, 2022

العلاقة بين الحرارة وتدريب الخيل

وقال الزعاق في فقرته تقويم المذاعة على قناة “العربية”، إنه مع اشتداد الحرارة، تبدأ جمرة القيظ في يونيو ويوليو وأغسطس ما يؤدي إلى حبس الطيور في مرابطها، والخيل في إسطبلاتها ومع انكسار الحرارة تطلق الطيور للهد والخيل للتدريب والإبل للمرعى.

وأضاف أن شدة الحرارة تبدأ مع مربعانية القيظ وتنتهي مع نهاية موسم مرخيات القلايد.

اخضرار أوراق الشجر

وكشف الزعاق في وقت سابق أن الأسر تستدل على انخفاض درجات الحرارة مع اخضرار أوراق الأشجار من الجهة الجنوبية بسبب هبوب الرياح الجنوبية الرطبة، ويسمى هذا الموسم بموسم مصفري، لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض، وشدة البرد التالية له تسمى موسم الأزيرق لزرقة الأجساد من شدة البرد، وعندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مجددًا تسمى بموسم الأحيمر لحمرة وجه السماء.

وأوضح أنه مع دخول موسم سهيل يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة، وهذا ما جعل العرب يستبشرون ويغنون له.