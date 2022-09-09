استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الفرق بين الأدوية المبتكرة، ونظيرتها الجنيسة، ودورها الرقابي على الأدوية الجنيسة لضمان الجودة.

تعرّف على الفروقات بين الأدوية المبتكرة والأدوية الجنيسة، ودور #الغذاء_والدواء في الرقابة على الأدوية الجنيسة لضمان الجودة. pic.twitter.com/DroG4KCePU — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 9, 2022

وقالت الهيئة عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن هناك مفهومًا خاطئًا يشير إلى أن الأدوية الجنيسة أقل فاعلية من الأدوية المبتكرة.

الأدوية الجنيسة:

وأشارت إلى أن الأدوية الجنيسة المسجلة من قبل هيئة الغذاء والدواء، لها نفس فاعلية وكفاءة الأدوية المبتكرة.

وأضافت الهيئة أن الأدوية الجنيسة قد تختلف عن المبتكرة من حيث اللون والنكهة، والسعر، لكنهما متطابقتان من ناحية المادة الفعالة، والتركيز والجرعة، بالإضافة إلى طريقة الاستخدام والادعاءات الطبية.

الأدوية المبتكرة:

وشددت على أن كل دواء مبتكر جديد يمر بفترة حماية قانونية لمدة من ١٧ إلى ٢٠ عامًا، ولا يسمح لغير الشركة المبتكرة بتصنيع نفس الدواء وبعد انتهاء الفترة يسمح للشركات بتصنيع نفس الدواء، ووقتها يسمى دواء جنيس، ويكون أقل سعرًا لأنه لا يحتاج إلى تكاليف أبحاث أو تسويق.