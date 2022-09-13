طرحت آبل هاتفها الجديد آيفون 14، الذي اتضح أن ثمن استبدال بطاريته، سيكلّف 30 دولارًا أكثر من الطرز السابقة.

زيادة حادة:

وبحسب التقديرات التي أوردها موقع “ذا فيرج” التقني، فإن استبدال بطارية “آيفون 14″، سيبلغ 99 دولارًا، وهي “زيادة حادة إلى حد ما”.

وعلى سبيل المثال، كان سعر استبدال البطارية في “آيفون 13” وما قبله عند 69 دولارًا، باستثناء “آيفون SE “، الذي تم استبدال بطاريته بسعر 49 دولارًا.

سعة البطارية:

ولم تكشف “آبل” بعد عن سعة البطارية في سلسلة هواتف آيفون 14، لكنها تشير بشكل غامض إلى أن الأجهزة تأتي مع “أطول عمر بطارية للشركة على الإطلاق”.

وذكرت تقارير أن سعة بطارية هاتف آيفون 14 تبلغ 12.68 واط ساعة، بينما كانت السعة تقريبًا عند 12.41 واط ساعة في “آيفون 13″، وهذا يعني أنه لا يوجد اختلاف كبير في السعة.

ومع وجود سعات متقاربة نسبيًا يبدو أن سبب الارتفاع في الأسعار ليس واضحًا.

وكانت آبل أطلقت في وقت سابق من سبتمبر الجاري هواتفها الجديدة: آيفون 14، وآيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس.