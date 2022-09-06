كشف خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، العلاقة بين أوراق الأشجار وانخفاض درجات الحرارة، حيث يستدل المواطنون على الهبوط التدريجي في الحرارة باخضرار الورق.

الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة

وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن المملكة دخلت في مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة، حيث يستمر هذا النزول في درجات الحرارة لمدة 90 يومًا”.

وأضاف أنه مع دخول النجم الثاني من نجوم المربعينية تستقر على الدرجات الأخفض في السنة بين الشدة والارتخاء، لافتة إلى أن هذا التنازل سيظل لمدة شهرين هما ديسمبر ويناير.

اخضرار أوراق الشجر

وأكد أن الأسر تستدل على هذا التنازل وانخفاض درجات الحرارة مع اخضرار أوراق الأشجار من الجهة الجنوبية بسبب هبوب الرياح الجنوبية الرطبة، ويسمى هذا الموسم بموسم مصفري، لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض، وشدة البرد التالية له تسمى موسم الأزيرق لزرقة الأجساد من شدة البرد، وعندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مجددًا تسمى بموسم الأحيمر لحمرة وجه السماء.

وأوضح أنه مع دخول موسم سهيل يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة، وهذا ما جعل العرب يستبشرون ويغنون له.