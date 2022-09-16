أوضحت همسة طيب عالم أبحاث طبي في علم الوراثة الجزيئية للفيروسات والأمراض المعدية، ما هو موسم الصفري وما هي الفيروسات التي يأتي بها وما هي الإجراءات الوقائية؟

ما هو #موسم_الصفري وما هي الفيروسات التي يأتي بها وما هي الإجراءات الوقائية؟ د.همسه طيب عالم أبحاث طبي في علم الوراثة الجزيئية للفيروسات والأمراض المعدية تُجيب.. @DrHTayeb1#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/yvUEkfoP4e — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 16, 2022

فيروسات تنشط:

وقالت طيب، خلال حوارها إلى برنامج “إم بي سي في أسبوع” على قناة “إم بي سي”، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض وبداية موسم الخريف، ولكن هناك بعض الأمراض التي تزيد في تلك الفترة ومنها الجيوب الأنفية والإنفلونزا والبرد والعدوات الفيروسية، موضحةً أن وجود الطلبة واحتكاهم يزيد انتقال بعض الأمراض الجلدية، مع حدوث بعض الاكتئاب بسبب تغير المواسم.

الوقاية:

تابعت أن الخريف يشهد غبارًا وأتربة ولهذا يجب تغطية الأنف والوجه عند الخروج مع مسح وتنظيف الأسطح والعناية بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيدًا وتقليل الاختلاط مع رفع المناعة لمقاومة البرد بالنوم الجيد والمشروبات والعادات الصحية الجيدة والنوم الجيد.

وشددت على أن تطعيم الإنفلونزا يقي بشكل جيد ولديه فعالية قوية في إيقاف التداعيات فيما بعد الإصابة، ويزيد من مقاومة الجسم للأمراض.