أعلنت شركة آبل الأمريكية، أن نظام iOS 16 بات متاحًا رسميا للعديد من هواتف آيفون، حاملًا معه الكثير من الميزات لهذه الهواتف.

ميزات مهمة مع إتاحة iOS الجديد

وحسب “روسيا اليوم”، من بين أبرز الميزات الجديدة التي أتى بها النظام الجديد للهواتف، ميزة تسمح بطمس خلفية الصور لتمكين المستخدم من استعمالها بأريحية أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إرسالها لشخص ما.

وقدم iOS 16 تحسينات على ميزات التعرف على الأصوات والكلمات المكتوبة في هواتف آيفون، فضلًا عن دعم المعرفات الرقمية في خدمات Wallet، وخدمة الدفع مقابل البضائع بالتقسيط عبر Apple Pay Later.

إزالة الصور المتكررة ميزة أخرى

وتحسنت مع النظام الجديد أيضا دعم الشاشات المختلفة عبر CarPlay، ودعم التحديثات الجديدة لخدمات Apple Music، كما أضيفت مدن ومواقع جديدة لخدمات Apple Maps.

ومن الميزات المهمة التي قدمها النظام أيضًا، كل من إزالة الصور المتكررة في الهاتف، ونظام الحماية Lockdown، وميزات لتخصيص الهاتف للأطفال، وميزات للتذكير بمواعيد تناول الدواء، وخلفيات ديناميكية جديدة لتحسين مظهر واجهات تشغيل آيفون، فضلا عن العديد من الميزات الأخرى.