أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن كمية الأدوية المسموح للشخص إدخالها للمملكة في إطار الاستخدام الشخصي، هي الكافية لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “الكمية المسموح بفسحها للاستخدام الشخصي تكفي بحد أقصى لاستهلاك 3 أشهر كما لا يسمح بتكرار الطلب خلال هذه المدة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “ما هي كمية الأدوية المسموح بها عند الدخول للمملكة في حال وجودة وصفة طبية مختومة ومعتمدة؟ علمًا بأني سألت المكرمين في حساب الزكاة والجمارك وأخبروني بأن تحديد الكمية المسموحة هي من قبلكم”.

صلاحية بعض الأدوية

وفي وقت سابق؛ كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فترة صلاحية بعض الأدوية ومنتجات التجميل، مؤكدة أن صلاحية البعض تختلف عند الفتح عن التاريخ المسجل على العبوة.

صلاحية الأقراص والكبسولات

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: إن فترة صلاحية الأقراص والكبسولات التي تأتي بعلبة الصرف من الصيدلية تبلغ 6 أشهر من تاريخ صرفها، إلا إذا أبلغ الصيدلي بغير ذلك.

وأضافت أن صلاحية الكريم على شكل علبة تبلغ شهر من الفتح.

الإنسولين

وأوضحت الهيئة أن صلاحية قلم الإنسولين غير المفتوح هي تاريخ الصلاحية المكتوب على العبوة، إذا حفظ في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية.

وأشارت إلى أنه في حال فتح قلم الإنسولين للمرة الأولى، فإن فترة صلاحيته تصل إلى 4 أسابيع، وذلك في حال حفظه في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية.

وحثت على ضرورة الحرص على قراءة المعلومات الموضحة على عبوة المنتج، وبنشرته الداخلية.