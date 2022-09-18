دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عددًا من مبادرات أكاديمية الوسطية والاعتدال لعام 1444 للهجرة.

برامج ومبادرات:

وقد اشتمل التدشين العديد من البرامج والمبادرات التدريبية والمسارات الأكاديمية التخصصية النوعية المختلفة، والتي تثري رحلة الضيف من خلال تنوع المستفيدين منها وهم عدد من الشرائح المتنوعة، بالتعاون مع وكالة التدريب والشؤون الإثرائية والذي يسنده المحتوى النوعي المميز والحقائب التدريبية التخصصية.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية، الشيخ علي بن حامد النافعي، والوكيل المساعد للشؤون الفكرية والمعرفية الشيخ هادي بن حامد المقاطي، والوكيل المساعد للشؤون المعرفية الشيخ إبراهيم بن علي الشيخي، وفراس بن طه باعقيل مدير عام أكاديمية الوسطية والاعتدال.