مبادرة لتكريم الراحل خالد الزيلعي

توفي نجم النصر وأبها السابق، خالد الزيلعي، اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض لأكثر من عامين، لتُبادر الجماهير بطرح مبادرة لتكريمه.
تكريم اللاعب
وطرح الإعلامي عمر الكاملي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مبادرة من أجل تكريم اللاعب الراحل، ولاقت تفاعلًا كبيرًا.
وقال: “رحم الله اللاعب خالد زيلعي وأسكنه فسيح جناته.. أتمنى أن يبادر النصر الكبير بتبني دخل مباراة الاتحاد لأسرة اللاعب، وكذلك الحال لنادي أبها في اللقاء القادم في أبها أمام النصر”.
وكتب عبدالله المري: “نداء لإدارة النصر وعلى رأسهم مسلي آل معمر، يا ليت يكون دخل مباراة النصر والاتحاد لصالح أسرة اللاعب خالد الزيلعي رحمة الله عليه، ونداء إلى إدارة مرسول بارك الله يجعلها في ميزان حسناتكم.. إنا لله وإن إليه راجعون”.
وتابع سالم العسيري: “بعيدا عن المناكفات والتسلية.. رحم الله خالد الزيلعي وجعل ما عاناه من مرض تكفيرًا لسيئاته ورفعة لدرجاته، وأدعو نادي النصر وجماهير النصر أن يخصصوا دخل مباراة النصر والاتحاد لأسرة الزيلعي فهو منكم وإليكم، وأنا متأكد أن رجالات النصر لن يترددوا في فعل الخير”.
وفاة خالد الزيلعي
وكشف الزيلعي في 2020 عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا، ولاقى دعمًا كبيرًا، وتدهور حالته خلال الفترة الماضية، حيث تواجد بالمستشفى وتوقف قلبه 3 مرات.
وأعلن نادي أبها في بيان رسمي اليوم عن وفاة خالد الزيلعي عن عمر يُناهز 35 عامًا، وحرص الوسط الرياضي والجماهير عن توديعه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).